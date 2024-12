Homem quebra o braço da esposa com pedaço de pau depois da festa do Natal

Uma mulher ficou ferida e sofreu uma fratura no braço após ser agredida pelo marido. O crime foi registrado na manhã da quarta-feira (25) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h30 os policiais receberam um chamado para comparecer ao Pronto Socorro do município onde uma mulher estava recebendo atendimento médico após ser vítima de violência doméstica. Diante do chamado, a equipe foi até a unidade de saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, a mulher passou a relatar que passou a noite em uma festa com seu companheiro e, quando chegaram em casa, o homem começou a lhe bater com um pedaço de pau. A vítima ainda contou que só conseguiu sair da residência após ser socorrida por uma vizinha. Já em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que a mulher teve uma fratura no punho e lesão em um dos olhos.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada sobre como pedir uma medida protetiva. A equipe ainda realizou diligências em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado.