Hóspede é encontrado morto em banheiro de Hotel

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (25) em um Hotel. O caso foi registrado na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia sido encontrado sem vida em um Hotel situado a Rua Padre Paulo Broda. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o responsável pelo estabelecimento informou aos policiais que o homem de 39 anos estava hospedado no hotel há três meses e, na manhã desta quarta-feira, foi encontrado caído no chão do banheiro aparentemente sem sinais vitais. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) também esteve no local e confirmou o óbito da vítima.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento da ocorrência.

As casas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.