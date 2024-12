Siqueirenses criam vaquinha solidária para ajudar homem que perdeu carro em incêndio

Na cidade de Siqueira Campos, um incidente causou grande comoção na população local. Mario Moreira da Silva, um morador do município, viu seu carro ser completamente destruído após um curto circuito causar um incêndio de grandes proporções. Com isso, a população se uniu em prol do cidadão, criando uma vaquinha solidária.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, Mario estava voltando para a casa na última terça-feira (17) quando seu veículo pegou fogo. As chamas, intensas, consumiram o carro rapidamente, sem chance para que houvesse salvação para o veículo.

Com isso, moradores, amigos e familiares se solidarizaram com Mario, criando uma vaquinha solidária para comprar outro veículo para ele, que trabalha como vigia noturno da Casa da Cultura de Siqueira Campos. Aqueles que quiserem ajudar, podem enviar qualquer valor desejado para Mario, através da chave PIX (13) 99614-2858.

RELEMBRE O CASO

Na madrugada desta quarta-feira (18), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência onde um veículo estaria incendiado em via pública em Siqueira Campos. A situação aconteceu na rua dos Expedicionários e o motivo do incidente foi um curto circuito no veículo.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 02h10, os agentes foram acionados para atender a ocorrência que, segundo a vítima, aconteceu em meio à via pública. Ao serem acionados, os agentes se deslocaram rapidamente ao local para conter o incêndio.

Ao chegar no local, os bombeiros constataram que um carro estava em chamas em plena via pública, próximo a diversas residências. A situação gerou grande preocupação entre os moradores, já que o fogo poderia atingir os imóveis mais próximos do veículo.

Contudo, a equipe iniciou o isolamento da área para evitar que os civis se aproximassem e iniciou o combate ao fogo. Após algum tempo de combate, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitaram que atingissem as casas mais próximas.

Apesar de terem controlado as chamas e de que não houve vítimas, o veículo foi completamente destruído pelo fogo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um curto circuito havia causado o incêndio no veículo.