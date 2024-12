Acidente mata motorista e deixa outro em estado grave

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã da quarta-feira (18) deixou uma pessoa morta e outras duas feridas, sendo uma delas em estado grave. A colisão envolvendo dois veículos aconteceu na BR-153 no trecho que liga Ventania a Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 12h00 envolveu um automóvel Ford Fusion e uma pick-up VW/Saveiro. Os dois veículos transitavam em sentido contrário quando, em uma curva, houve uma colisão frontal.

Com a violência do impacto, o homem de 34 anos que dirigia a Saveiro não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Já no Fusion, estavam o motorista, um jovem de 23 anos que foi socorrido em estado grave, e uma mulher de 26 anos que foi atendida e liberada.

Continua após a publicidade

A equipe da PRF esteve no local prestando atendimento a ocorrência e tomando as providências cabíveis ao caso. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.