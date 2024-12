Surto de raiva bovina em Salto do Itararé preocupa produtores

NORTE PIONEIRO Há 4 semanas Em Salto do Itararé - PR Protesto por assassinato de vereador suspende sessão da Câmara de Salto do Itararé Amigos e familiares de João Garré se mobilizaram em frente a Casa de Leis durante a sessão realizada na última terça-feira

NORTE PIONEIRO Há 4 semanas Em Salto do Itararé - PR Delegado aponta “Motivação Política” na morte de vereador de Salto do Itararé Principal suspeito de ser mandante do crime era suplente do vereador que foi morto a tiros