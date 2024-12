Carro sofre curto circuito e pega fogo em Siqueira Campos

Na madrugada desta quarta-feira (18), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência onde um veículo estaria incendiado em via pública em Siqueira Campos. A situação aconteceu na rua dos Expedicionários e o motivo do incidente foi um curto circuito no veículo.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 02h10, os agentes foram acionados para atender a ocorrência que, segundo a vítima, aconteceu em meio à via pública. Ao serem acionados, os agentes se deslocaram rapidamente ao local para conter o incêndio.

Ao chegar no local, os bombeiros constataram que um carro estava em chamas em plena via pública, próximo a diversas residências. A situação gerou grande preocupação entre os moradores, já que o fogo poderia atingir os imóveis mais próximos do veículo.

Contudo, a equipe iniciou o isolamento da área para evitar que os civis se aproximassem e iniciou o combate ao fogo. Após algum tempo de combate, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitaram que atingissem as casas mais próximas.

Apesar de terem controlado as chamas e de que não houve vítimas, o veículo foi completamente destruído pelo fogo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um curto circuito havia causado o incêndio no veículo.