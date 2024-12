Carro capota, pega fogo e motorista fica ferido na PR-160

Um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (16) deixou um motorista ferido na rodovia PR-160, no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 23h30 e envolveu um automóvel VW/Golf. Conforme os dados coletados no local, o condutor do veículo seguia no sentido Cornélio Procópio a Leópolis quando, na altura do km 39, o motorista acabou perdendo o controle da direção e capotou as margens da rodovia.

O acidente mobilizou equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que prestaram socorro a vítima que foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Além disso, foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros devido ao carro ter pegado fogo após capotar.

A equipe da PRE também esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.