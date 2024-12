Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Siqueira Campos

Duas mulheres foram presas pelo crime de tráfico de drogas após serem flagradas transportando entorpecentes. A situação foi registrada na madrugada do domingo (15) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia de que uma mulher que já vem sendo monitorada pelo envolvimento com o tráfico de drogas iria até o município de Ribeirão do Pinhal para buscar entorpecentes.

Diante da denúncia, a equipe montou um ponto de observação na rodovia PR-092 e os policiais conseguiram visualizar o veículo da suspeita transitando pela rodovia. Ao tentar realizar a abordagem, a condutora empreendeu fuga e, no trajeto, dispensou uma sacola amarela. Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado em posse das duas suspeitas. Já na sacola, os policiais encontraram 250 gramas de cocaína, 153 gramas de crack e uma quantia em dinheiro.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, as duas mulheres foram presas e encaminhadas a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas apreendidaspara que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.