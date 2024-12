Show de Fim de Ano promete agitar Siqueira Campos; veja a programação

O fim de ano se aproxima e as programações das Festas de Fim de Ano começam a animar os moradores de diversas cidades. Com programações diversificadas, as prefeituras começam a pensar em como serão as festanças neste fim de ano. Em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, a programação já foi divulgada e contará com shows ao vivo de produtores locais e famosos.

O município, que vem se destacando na região por seus eventos culturais e valorização da produção artística local, dá espaço para os moradores mais uma vez. Neste fim de ano, além de shows contratados, a prefeitura abriu a oportunidade para que artistas locais possam apresentar suas obras e, possivelmente, ampliar seus horizontes.

A data e o local já foram divulgados. O Show de Fim de Ano 2024 em Siqueira Campos, acontecerá no dia 30 dezembro na Praça Matriz do município. As apresentações, que prometem agitar os moradores locais e visitantes, começam a partir das 21h00 e contam com cinco artistas locais e uma artista profissional.

De acordo com a organização do evento, serão seis artistas que irão compor o Show de Fim de Ano de 2024, sendo que destes, cinco são artistas locais. Entre os nomes dos artistas locais, estão Rhyan Gabriel, Harrison Rocha, Henryque Ferraz, Tiago Carvalho e Adriano Mancini. Além dos produtores locais, a festança deste ano contará com a presença de Anadark, que promete agitar os moradores com os hits mais famosos.

O evento, promete ser uma oportunidade única para a população e para os artistas locais, que, além de aproveitarem a noite de alegria e o clima de festividade, vão proporcionar um momento oportunista para que a arte local possa ampliar seus horizontes.