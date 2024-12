Estado amplia projetos para promover a inclusão social de idosos em 117 municípios

O Governo do Estado firmou nesta segunda-feira (16) um compromisso com o objetivo de ampliar ações de pesquisa e extensão universitária voltadas às pessoas idosas de 117 municípios de diferentes regiões do Paraná. Os projetos serão desenvolvidos pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar), por meio do programa Unespar 60+, que viabiliza a Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati), uma política pública desenvolvida pela rede estadual paranaense de ensino superior.

A previsão é atender a 11.800 pessoas idosas já no primeiro ano. A projeção, ao longo dos cinco anos de execução do programa, é de que sejam atendidas até 60 mil em todo o Paraná. O objetivo é promover a inclusão social e acadêmica, contribuindo para o bem-estar e a participação ativa dessa parcela da população na sociedade. Serão abordados cursos relacionados ao envelhecimento humano, integrando novas tecnologias e aspectos sociais e culturais, a fim de promover uma compreensão mais ampla das transformações e desafios vivenciados pela população idosa.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e a Unespar, e atinge as associações de municípios da área de abrangência dos campi da Unespar instalados em Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, com carga horária anual de 512 horas/aula.

Continua após a publicidade

O vice-governador Darci Piana disse que com o projeto vai ser possível aprender um pouco mais a cada dia. “Este programa vem para atender a um pedido do governador Ratinho Junior, que é o de cuidar, pois a população idosa, em breve, será maior do que a geração mais nova. E como serão tratadas as pessoas idosas? Então, esse termo que foi assinado é o que faltava para contribuir com as outras iniciativas que já temos feito em prol das pessoas idosas”, observou.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, comentou que a iniciativa reforça o compromisso do Estado do Paraná em garantir o envelhecimento ativo e o reconhecimento do potencial da população idosa, por meio de uma atuação integrada entre governo e universidades. “Este programa é um marco no compromisso do Governo do Estado com a inclusão e valorização das pessoas idosas, a partir de ações que fortaleçam a integração, o envelhecimento ativo e saudável, bem como o reconhecimento e mais qualidade de vida para elas”, ressaltou.

O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, falou da importância de políticas públicas que garantam direitos e qualidade de vida para as pessoas idosas.

“Estamos comprometidos em assegurar que essa população tenha a oportunidade de envelhecer com qualidade de vida, respeito e dignidade, o que não é apenas uma obrigação social, mas um reflexo do quanto valorizamos o bem-estar de todos os cidadãos, independentemente da idade. Isso passa por iniciativas em diversas áreas, incluindo a oferta de programas de extensão universitária que estimulem a socialização e o bem-estar”, destacou.

A reitora da Unespar, Salete Paulina Machado Sirino, reforçou que a ação simboliza o compromisso da universidade com a promoção da qualidade de vida e cidadania na terceira idade. “O programa reforça o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo um exemplo de como as universidades públicas podem contribuir para uma sociedade mais inclusiva e preparada para aprender com a longevidade como fator de desenvolvimento, fortalecendo sua função educacional e social”, afirmou.

Atualmente, a Unespar conta com ações do programa Unati em Curitiba e nas cidades de Apucarana, no Vale do Ivaí; Campo Mourão, no Centro-Oeste; Paranavaí, no Noroeste; Paranaguá e Pontal do Paraná, no Litoral; e União da Vitória, na região Sul do Estado.

Também participaram do evento, representando a reitora da Unespar, a pró-reitora de Políticas Estudantis e Direitos Humanos, Andréa Lúcia Sério Bertoldi; a diretora de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa da Semipi, Larissa Marsolik; a coordenadora do Núcleo de Municipalização dos ODS, Elaine Danieli Culpi; o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná (Cedipi), Jorge Nei Neves; o coordenador-geral da Agência de Inovação Tecnológica da Unespar e coordenador do Programa Unespar 60+, Sebastião Cavalcanti Neto; a fundadora da Unati de Paranaguá, Jandira Xavier Gonzaga; os conselheiros estaduais dos Direitos da Pessoa Idosa Cayo Miguel Angel Martin Cristobal e José Maia; e a chefe de Gabinete da Seti, Paula Turra Grechinski.