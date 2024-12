Idoso faz brincadeira com criança e leva machadada na cabeça

Um homem ficou ferido após levar dois golpes com uma machadinha em sua cabeça. A ocorrência foi registrada na tarde do último sábado (14) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais receberam a informação da Equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) dando conta de que um idoso estava recebendo atendimento médico após levar dois golpes com uma machadinha na cabeça. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

Em contato com o homem de 69 anos, este relatou que estava em um bar e fez uma brincadeira com uma criança, momento em que o genitor do menor lhe deu dois golpes com uma machadinha em sua cabeça. Diante das informações, os policiais foram ao referido bar e, em contato com o homem de 41 anos que seria o autor dos golpes, este relatou que o idoso disse que não gostava de crianças e, ao ser indagado porque disse isso, o idoso partiu para cima dele desferindo socos. Para se defender, agrediu o homem com a parte de trás da machadinha.

Frente aos fatos, o autor dos golpes foi preso e levado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a machadinha apreendida.