Motorista de Siqueira Campos morre após caminhão bater em árvore

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã do domingo (15) tirou a vida de um caminhoneiro morador do município de Siqueira Campos. A situação foi registrada na rodovia PR-160 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Nova Fátima a Cornélio Procópio.

Luciano Gonçalves Ramos, de 42 anos, conduzia o caminhão quando acabou perdendo o controle da direção, saiu da rodovia e atingiu uma árvore. Infelizmente, com a violência do impacto, o caminhoneiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista era morador do município de Siqueira Campos e sua morte causou comoção entre amigos e familiares. O corpo foi velado no Ginásio de Esportes Raulino Ceccon.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.