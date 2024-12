Colisão frontal deixa motorista morto e outro em estado grave na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do domingo (15) tirou a vida de um motorista e deixou outro em estado grave. A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h00 na altura do km 381 da rodovia. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, a colisão envolveu um automóvel VW/Gol e uma caminhonete VW/Amarok que transitavam em sentido opostos.

Com a violência do impacto, o Gol ficou destruído. Um homem de 41 anos que conduzia o veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista da Amarok, um homem de 62 anos, teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Andirá.

Continua após a publicidade

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito que chegou a ser interrompido para os trabalhos de resgate e socorro às vítimas.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.