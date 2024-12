Adolescente que morreu em acidente na PR-092 estava saindo da festa de formatura

Na madrugada do último sábado (14), um trágico acidente tirou a vida de uma adolescente de 14 anos de idade na PR-092. A colisão, que envolveu um Fiat Uno, onde estava a adolescente, e um caminhão, foi registrada no trecho da rodovia próximo ao município de Santo Antônio da Platina.

Ana Laura Generoso Godoi, 14 anos, vítima de acidente fatal na PR-092. Foto: Arquivo Pessoal/Redes sociais

Identificada, a jovem Ana Laura Generoso Godoi, de 14 anos de idade, havia comemorado sua formatura do 9º ano na noite da sexta-feira (13) e na madrugada do sábado, ao sair da festa de formatura, acabou perdendo sua vida com o impacto da colisão.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão aconteceu por volta das 03h00 e ainda deixou o condutor do veículo, um homem de 35 anos de idade hospitalizado. Já o motorista do caminhão, de 41 anos, não se feriu.