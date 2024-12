Idosa bate em mulher no Norte Pioneiro e motivo pode ser traição

Na manhã da última quinta-feira (12), a Polícia Militar de Cornélio Procópio foi acionada para atender a uma ocorrência na rua Bento Ferraz de Campos. De acordo com informações da PM, uma mulher havia acionado os agentes após ter sido agredida dentro de seu próprio veículo por uma idosa. Primeiras informações indicam que a causa da briga é por uma relação extraconjugal.

Segundo o boletim informativo da PM, a mulher, de 52 anos de idade, acionou a polícia após ser agredida dentro de seu próprio carro. De acordo com a vítima, ela estava dentro do veículo quando uma senhora de 61 anos de idade chegou, abriu a porta e a agrediu.

Conforme as informações da PM, a mulher apresentava marcas vermelhas no rosto, antebraço e um arranhado na parte superior do braço. Além disso, a vítima relatou aos policiais que, durante a briga, foi ameaçada pela idosa, que afirmou que iria matá-la.

Contudo, a PM conseguiu contato com a autora da agressão que, em depoimento, relatou aos policiais que a intriga entre elas é por conta de um relacionamento extraconjugal. Diante dos fatos, as mulheres foram orientadas sobre seus direitos e não demonstraram interesse em julgamento até o momento.