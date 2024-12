Homem cai na pista, é atropelado por carro e morre na PR-092

Na noite da última quinta-feira (12), um acidente fatal foi registrado na PR-092, no trecho que liga os municípios de Siqueira Campos e Salto do Itararé. Um homem de 41 anos de idade, que estava caído na rodovia, acabou sendo atropelado e veio a óbito ainda no local. O motorista responsável pela colisão, um homem de 29 anos, estava conduzindo um veículo Polo, com placas de Siqueira Campos, no momento do incidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 19h30, quando o condutor trafegava de Siqueira Campos em direção ao Bairro Guabiroba. O motorista não percebeu a presença da vítima na pista e acabou atropelando-a.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local, o homem já estava sem sinais vitais. A causa da queda do pedestre ainda é desconhecida. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho para os exames de praxe.