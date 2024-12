Morte de jovem e servidor público em acidente no Norte Pioneiro causa forte comoção nas redes sociais

Na última quinta-feira (12), um grave acidente de trânsito, registrado na BR-153, entre Ibaiti e Conselheiro Mairink, no Norte Pioneiro, tirou a vida de uma jovem de 21 anos de idade e de um motorista da saúde, ambos confirmados moradores da cidade de Jaboti. A tragédia causou forte comoção nas redes sociais, com mensagens que demonstraram os sentimentos de amigos, familiares e moradores que conheciam as vítimas.

Mensagens de conforto e tristeza pelo acontecido tomara conta das redes nas últimas horas, gerando grande comoção entre os internautas, amigos e familiares da jovem Maria Isabela, de 21 anos, e de Miguel, motorista da saúde de Jaboti. “Não consigo acreditar nisso, ela era tão jovem”, comentaram amigos da jovem. “Só Deus para dar força nesse momento!”, comentaram outros internautas. “Meus sentimentos a todos os familiares e amigos”, disseram.

Comentários em publicação da Folha Extra. Foto: Arquivo Folha Extra

Em outros comentários foi possível perceber a tristeza das pessoas ao saber da perda. “Era uma pessoa muito querida na cidade inteira”, “É muito triste receber uma notícia destas, que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos nessa hora!”, foram mais alguns dos comentários.

Além da comoção nas redes sociais, na cidade de Jaboti, o prefeito Régis William Siqueira Rodrigues decretou luto oficial no município emitindo uma nota de pesar. Na nota, o prefeito lamentou a tragédia e se solidarizou com as famílias enlutadas. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade que compartilha desse sentimento de perda irreparável. Que Deus possa confortar os corações de todos os enlutados e toda nossa comunidade concedendo força e serenidade para superar este momento tão difícil”, disse em nota.

RELEMBRE O CASO

Por volta das 15h00 da última quinta-feira (12), um grave acidente de trânsito tirou a vida de duas pessoas e deixou outras três pessoas feridas no Norte Pioneiro. A tragédia, registrada na BR-153, entre Ibaiti e Conselheiro Mairink, envolveu dois veículos em uma colisão frontal, resultando na perda de duas pessoas.

A colisão envolveu um VW/Gol da Secretaria Municipal de Saúde de Jaboti e uma Fiat/Strada. Segundo os primeiros relatos, os dois veículos transitavam em sentidos opostos quando se envolveram em uma colisão frontal. Com o impacto da colisão, o Gol acabou saindo da pista e atingindo uma árvore à beira da rodovia.

No local do acidente, foi confirmado o óbito de Maria Isabela, jovem de 21 anos, moradora de Jaboti. Além de Maria, o motorista do veículo, identificado como Miguel, que havia sido encaminhado em estado grave a um hospital de Londrina, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Além disso, foi confirmado que a mãe de Maria Isabela também estava dentro do veículo onde a filha faleceu.

O acidente ainda deixou uma criança e uma mulher feridas, sem confirmação de identidade até o momento.