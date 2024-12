Mãe estava no carro da Saúde de Jaboti em que a filha morreu

A reportagem da Folha teve acesso a mais informações sobre o acidente trágico que tirou a vida de uma jovem na tarde desta quinta-feira (12) na BR-153 no trecho entre Ibaiti e Conselheiro Mairink, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com as novas informações obtidas pela reportagem, a colisão envolveu um automóvel VW/Gol da secretaria municipal de Saúde de Jaboti e uma Fiat Strada de uma empresa de Santo Antônio da Platina.

Com o impacto da colisão, a jovem Maria Isabela, acabou falecendo ainda no local do acidente e, de acordo com informações extraoficiais coletadas pela reportagem, a mãe de Maria Isabela estava dentro do veículo com a filha.

Continua após a publicidade

Além de Maria Isabela, o motorista do veículo da Saúde de Jaboti, identificado como Miguel, veio a óbito horas após o acidente.