Professora e sua filha estão entre as vítimas de acidente fatal na BR-153

A reportagem da Folha teve acesso a informações sobre as vítimas de um grave acidente envolvendo uma vítima fatal registrado na tarde desta quinta-feira (12) na BR-153 no trecho entre Ibaiti e Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu um automóvel VW/Gol da secretaria municipal de Saúde de Jaboti e uma pick-up Fiat Strada de uma empresa de Santo Antônio da Platina. Conforme relatos de testemunhas, os dois veículos transitavam em sentido contrário da rodovia quando acabaram se envolvendo em uma colisão frontal.

Com a violência do impacto, o Gol saiu da pista e foi arremessado contra uma árvore. Ainda conforme as informações, quatro adultos e uma criança estavam no automóvel. O motorista servidor da prefeitura, e duas mulheres adultas foram socorridas e levadas ao hospital. Uma destas mulheres seria professora em uma escola de Ibaiti. Ela estava acompanhada de sua filha, que é uma criança, que teve ferimentos graves e foi socorrida pelo helicóptero do SAMU.

Continua após a publicidade

Além das vítimas que foram socorridas com vida, uma jovem de 20 anos infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações, seria funcionária de uma loja de Jaboti e havia casado há poucos meses. O corpo da vítima fatal será recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do condutor da caminhonete e se havia algum passageiro.

A situação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Federal. O trânsito na rodovia foi interditado para o trabalho das equipes de resgate e remoção dos veículos.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.