Governador Ratinho Junior é aprovado por 81% dos paranaenses, aponta Quaest

A pesquisa ainda mostra que 76% dos paranaenses acreditam que a situação do estado está melhor do que outras unidades da Federação e apenas 12% consideram o oposto.

Ainda de acordo com a sondagem, 58% dizem que o Paraná está melhorando e apenas 7% apontam que está piorando. O indicador leva em consideração o atual momento do estado, com um salto de 8,9% no PIB nos últimos cinco anos, a menor taxa de desemprego da década e os maiores níveis de investimentos públicos da história, com obras de infraestrutura em andamento.

