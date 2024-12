Vem aí a quarta edição da Comic’Siq em Siqueira Campos

No próximo domingo (15), a cidade de Siqueira Campos realizará mais uma edição da Comic’Siq, o maior evento de jogos retrô, animes e mangás da região. A expectativa, é que o evento, que cresce a cada ano, atraia milhares de fãs e entusiastas de diversas idades, reunindo desde jogadores nostálgicos até novos adeptos da cultura japonesa e dos videogames clássicos.

Com uma programação recheada de atrações, a Comic’Siq 2024 promete ser uma imersão completa no mundo Geek, agrupando em um só lugar desde os jogos de consoles mais antigos até os mais completos equipamentos atuais. Além disso, o evento promete ser uma ótima opção para os amantes de anime, já que contará com cosplays, barraquinhas com vendas temáticas e a presença de um dos maiores dubladores de anime da atualidade.

O evento, que começará a partir das 11h00 do próximo domingo no Galpão de Eventos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Siqueira Campos, promete imergir o público presente em um mundo que une a nostalgia com a fantasia em um só lugar.

Concurso de cosplay é uma das principais atrações do evento. Foto: Divulgação

Entre as atrações mais esperadas do evento, a Comic’Siq realizará mais um Concurso de Cosplay, onde os participantes podem se fantasiar dos seus personagens favoritos de RPG, animes e de filmes icônicos do mundo Geek.

Outra atração do evento, são os jogos retrô, que estarão disponíveis para o público, que poderá imergir em um mundo de nostalgia ao jogar os mais icônicos jogos do Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64 e PlayStation 01. Os jogos estarão disponíveis desde às 11h00 até as 19h00.

Além dos videogames retrô, o evento também disponibilizará os mais modernos consoles para jogar, além de jogos em computadores e outros equipamentos disponibilizados pela organização do evento.

Um dos eventos mais esperados e aclamados pelos amantes do mundo Geek para a Comic’Siq deste ano foi atendido pela organização. O Campeonato de Mortal Kombat 11, na versão PS4 estará disponível com entrada gratuita para todos os participantes. Além do campeonato de Mortal Kombat, também haverá um campeonato de Futebol virtual.

Outra atração vantajosa do evento, será a presença de um dos maiores dubladores da história dos animes. Raul Schlosser, dublador de Jiraya em Naruto, Sub-Zero, Wolverine e outros diversos ícones do mundo dos animes estará presente na Comic’Siq 2024, deixando o evento ainda mais atrativo para os amantes do mundo Geek.

Cosplay de Zoro, de One Piece, na Comic'Siq 2023. Foto: Divulgação

Os ingressos devem ser comprados com antecedência para garantir desconto. Na compra adiantada, o público paga R$ 20,00 e os estudantes pagam apenas metade do valor. Vale ressaltar que o valor da meia entrada também está disponível para autistas que apresentarem a carteirinha. Para a compra dos ingressos, os interessados podem entrar em contato com um dos organizadores do evento, Flávio Mello, através do telefone 43 8437-6305.

O evento promete ser uma ótima oportunidade para os amantes do mundo dos jogos e do mundo dos animes, sendo uma experiência para participantes de todas as idades. A Comic’Siq vem se destacando na região por suas exclusividades e inclusão do mundo Geek.