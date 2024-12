Acidente com três veículos deixa caminhoneiro ferido na PR-092

Um acidente de trânsito que envolveu três veículos deixou um caminhoneiro ferido na tarde da segunda-feira (09). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Quatiguá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h00 e envolveu uma pick-up Fiat Strada, um caminhão VW 23.230 e uma carreta Scania R480.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, o motorista do caminhão VW seguia no sentido Siqueira Campos a Quatiguá quando, na altura do km 297, acabou se envolvendo em uma colisão lateral com a Scania que seguia no sentido contrário da rodovia. Já o motorista da Strada seguia logo atrás do primeiro caminhão e, para desviar do acidente, acabou saindo da pista e colidindo contra uma árvore.

Com o impacto, o condutor do caminhão teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital de Quatiguá. Já os dois passageiros que estavam no mesmo caminhão, o motorista da Strada e o condutor da carreta Scania não ficaram feridos.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito e tomando as providências cabíveis a ocorrência.