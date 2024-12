Prefeito de Jacarezinho é reeleito presidente do Cisnorpi

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, foi reeleito por unanimidade para a presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) para o biênio 2025-2026. A eleição ocorreu no auditório do Sebrae e contou com a presença de autoridades como o secretário de Estado da Saúde, deputado federal Beto Preto, prefeitos da região do Norte Pioneiro, e o representante da Casa Civil, Juarez Daio. Palhares lidera o consórcio desde 2021 e tem sido reconhecido pela gestão eficiente e comprometida. Em 2024, o CISNORPI celebra 30 anos de atuação, abrangendo 22 municípios e realizando quase 1,2 milhão de atendimentos em diversas especialidades médicas.

A chapa eleita para a nova diretoria administrativa do CISNORPI inclui Marcelo Palhares (Jacarezinho) como presidente, Lisandro Baggio Neia (Ribeirão Claro) como vice-presidente, e os suplentes Walcir Joaquim (Cambará), Luiz Carlos Vidal (Wenceslau Braz), Luiz Fabiano Zanatta (Barra do Jacaré), Luiz Eduardo de Castro Vanzel (Pinhalão), e Hariel Vieira Fogaça (Japira). O conselho fiscal é composto por Cézar Bueno de Melo (Tomazina), Joselei Aparecido de Carvalho (Conselheiro Mairinck), Izilda Gleiciany Rodrigues Carro (Quatiguá), Claudeci José de Oliveira (Salto do Itararé), Élcio José Vidal (Santana do Itararé), e Nilton Douglas de Meira (Carlópolis).

Em seu discurso, Palhares agradeceu pela confiança e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Norte Pioneiro, destacando a parceria com o governador Ratinho Junior como essencial para os avanços da região.

Continua após a publicidade

Durante sua gestão, Palhares se destacou por trazer a gerência do SAMU para o CISNORPI, o que resultou em melhorias significativas nos serviços. A renovação da frota de ambulâncias foi uma das principais conquistas, com a entrega de sete novas unidades pelo Governo do Estado, uma pela Prefeitura de Jacarezinho e três pelo Ministério da Saúde.

O secretário Beto Preto elogiou a liderança de Palhares, destacando projetos desafiadores como a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), com um investimento de R$ 24 milhões. A obra está com 25% de conclusão e, quando pronta, terá 39 consultórios e capacidade para realizar até 24 mil consultas mensais, atendendo toda a região. Beto Preto também anunciou novos investimentos na saúde, incluindo mais de R$ 2 milhões para a Fisioterapia na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e a entrega de mais quatro ambulâncias para o SAMU.