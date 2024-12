PM é acionada após bebê de um ano ser encontrado morto

Uma tragédia abalou uma família após um bebê de um ano e seis meses ser encontrado morto. A ocorrência foi registrada na manhã da segunda-feira (09) no município de São Jerônimo da Serra.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h00 os policiais foram informados de que um bebê havia sido encontrado sem vida em uma residência situada a região Central do município. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a médica que atendeu a ocorrência, os policiais foram informados que o bebê estava morto há algum tempo e que há indícios que a causa da morte seja afogamento com o próprio vômito.

Em contato com a mãe da criança, esta relatou aos policiais que colocaram o bebê para dormir um tempo depois do mesmo ter sido alimentado. Porém, pela manhã, perceberam que a criança não apresentava sinais vitais e acionaram o socorro.

Frente aos fatos, o corpo do bebê foi encaminhado ao hospital do município e o caso repassado a equipe da Polícia Civil.