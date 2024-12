Acidente mata mulher e deixa três feridos na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (09) tirou a vida de uma mulher e deixou outras três pessoas feridas. A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa por Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PRE, o acidente aconteceu por volta das 14h00 e envolveu um automóvel VW Gol e um caminhão Mercedes Benz. Conforme os relatos colhidos no local, o caminhoneiro seguia no sentido Quatiguá a Siqueira Campos quando, na altura do km 287, acabou se envolvendo em uma colisão com o automóvel que transitava no sentido contrário.

Com o impacto, o condutor do Gol e duas passageiras com idades de 56 e 79 anos tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico. Já uma mulher de 30 anos que também estava no veículo não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Já o motorista do caminhão foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com o caminhão que foi apreendido para perícia.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.