Homem é preso duas vezes em cinco dias em Siqueira Campos

Um homem foi preso dias após ter sido solto pela prática de furto. O caso foi registrado no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, no último sábado (07).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h30 a equipe recebeu uma denúncia de que dois indivíduos estavam danificando a decoração de Natal da Para Brasil. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe flagrou dois indivíduos utilizando uma extensão com um tênis amarrado para danificar a rede elétrica da iluminação de Natal. Com isso, foi realizada a abordagem dos dois suspeitos, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Além disso, a equipe constatou que um dos indivíduos havia sido preso na semana passada após realizar um furto no Santuário e já voltaria para cadeia em menos de uma semana.

Frente aos fatos, a dupla foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.