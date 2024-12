Cidades do Norte Pioneiro tem a melhor educação do Paraná

O Paraná foi um dos 14 estados brasileiros a receber a medalha de ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024, uma iniciativa promovida pelo Ministério da Educação (MEC) que premia as secretarias municipais, estaduais e distrital por boas práticas na educação dos estudantes. No Estado, 227 cidades receberam a medalha de ouro, sendo que 11 fazem parte da região do Norte Pioneiro do Paraná.

A iniciativa do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024, faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, promovendo ações para garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, além de assegurar a recomposição da aprendizagem. A ideia é que cada estado, em colaboração com seus municípios, elabore uma política de alfabetização de acordo com as suas especificidades.

No Paraná a iniciativa obteve um resultado significativo para a alfabetização das crianças, sendo que, dos 399 municípios que compõem o estado, 227 foram premiados com o Selo de Ouro, sendo que destes, 11 municípios fazem parte do Norte Pioneiro.

Entre as cidades premiadas com o Selo de Ouro, estão Arapoti, Cambará, Carlópolis, Jaboti, Joaquim Távora, Pinhalão, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santana do Itararé, Sengés, Tomazina, que, com a premiação, reforçaram seu compromisso com a educação das crianças de seus respectivos municípios.

Além do Selo de Ouro, que marcou as cidades que mais promoveram ações para garantir a alfabetização de crianças até o 2º ano do ensino fundamental, o MEC dividiu outras duas etapas de premiação, o Selo Prata e o Selo Bronze, que também contaram com representantes do Norte Pioneiro do Paraná.

No Estado, 66 cidades receberam o Selo de Prata e, entre elas, estão Cornélio Procópio e Siqueira Campos. Já o Selo de Bronze, que contou com 20 cidades do Estado, também contou com um representante do Norte Pioneiro, a cidade de Santo Antônio da Platina foi a representante da região recebendo o Selo de Bronze do MEC.

Além de contar com 313 municípios representantes no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024, o Paraná está em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e também é reconhecido pelo MEC como o segundo estado com a melhor taxa de alfabetização de crianças que estudam na rede pública.

Segundo dados divulgados em maio pelo ministério, 73% dos alunos paranaenses sabem ler e escrever na idade certa, ou seja, ao final do 2º ano do ensino fundamental. Os dados, afirmam o compromisso do Estado em promover uma educação de qualidade para as crianças e estudantes da rede pública, municipal e estadual de ensino.