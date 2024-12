Parceiro da Escola pode chegar em escolas da região de Wenceslau Braz

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), está lançando o projeto "Parceiro da Escola" a partir de 2025. Esta iniciativa visa otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas através de parcerias com instituições especializadas em gestão educacional.

Com o objetivo principal de permitir que diretores e gestores se concentrem mais na qualidade educacional, desenvolvendo metodologias pedagógicas, treinando professores e acompanhando o progresso dos alunos sem ter que se preocupar com a gestão financeira das instituições.

Durante o ano letivo de 2024, a proposta foi divulgada pelo Governo Estadual, e acabou gerando desentendimentos, discussões e até mesmo greves em algumas cidades por não se saber como o programa realmente impactaria as gestões escolares no estado. Portanto, o programa servirá apenas como um auxílio para as gestões escolares, que não precisarão mais se preocupar com a parte administrativa e financeira das escolas.

Conforme explica o chefe do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni, a medida deve facilitar o trabalho dos diretores e gestores das escolas estaduais. “Como já fui diretor, posso dizer que a administração da escola toma um tempo significativo dos gestores. Com a chegada do Parceiro da Escola, essa administração e o financeiro da escola fica a critério do Parceiro, o que facilita o trabalho educacional dos diretores e pedagogos, que não precisam mais se preocupar com a parte financeira, melhorias, compras e administração de cada instituição escolar”, afirmou Joaquim.

Segundo ele, a gestão educacional não será afetada por conta do Parceiro da Escola. “A educação em si não vai mudar. O Parceiro da Escola não vai interferir em como a gestão educacional vai agir no próximo ano letivo. O programa serve apenas para facilitar a gestão administrativa da escola, trabalhando para melhorar a estrutura escolar e alinhar métodos a serem adotados para facilitar a aquisição de materiais didáticos”, explicou.

Além de se responsabilizar pela administração das escolas, aquisição de materiais, reformas e outras gestões financeiras, o Parceiro da Escola promete dar um fim nas chamadas “aulas vagas”. “O programa sempre terá um professor contratado para substituir algum professor que precise faltar por problemas de saúde ou qualquer outra justificativa, sem deixar os alunos com aula vaga”, comentou Joaquim.

Outra mudança oportunizada pelo Parceiro da Escola, é o fornecimento dos uniformes escolares. Atualmente, nas escolas, o uso do uniforme é obrigatório, mas nem todas as famílias possuem condições de comprar os uniformes para os estudantes, e o programa promete doar os uniformes para todos os estudantes.

Nos próximos dias seis, sete e nove de dezembro, aproximadamente 200 escolas passarão por um processo de votação, entre elas, estão duas escolas da região de Wenceslau Braz, o Colégio Estadual Rodrigues Alves, em Jaguariaiva e Colégio Estadual Carmelina Ferreira Pedroso em Arapoti. Todos participam: professores, pais e alunos vão escolher se querem ou não o novo modelo. Caso aprovado, as instituições parceiras serão escolhidas por meio de um processo licitatório público, garantindo transparência e eficiência.

Outra discussão comum sobre a adesão do Parceiro da Escola, é sobre como fica a situação de professores e funcionários das escolas, porém, de acordo com o Governo Estadual, os professores e funcionários efetivos continuarão em suas posições, enquanto as demais vagas serão preenchidas pelas instituições parceiras, em regime CLT e com salários equivalentes aos praticados pelo estado.