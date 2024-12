Suspeito é preso após furtar dinheiro do Santuário em Siqueira Campos

Uma pessoa foi presa na tarde desta quarta-feira (04) suspeita de furtar dinheiro no Santuário do Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de furto registrado no Santuário onde a solicitante informava que um indivíduo havia invadido o local, arrombado o cofre e furtado uma quantia em dinheiro.

Diante do chamado, os policiais foram até o local e conseguiram levantar informações sobre as características do suspeito. Com isso, foram realizadas diligências sendo o indivíduo encontrado. Durante a revista pessoal, a equipe encontrou em sua posse um alicate e uma quantia em dinheiro.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.