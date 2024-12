São José da Boa Vista celebra formação de novo grupo de brigadistas

Na última sexta-feira (29), a cidade de São José da Boa Vista celebrou um momento marcante e um passo significante para a segurança pública do município ao realizar a formatura da primeira turma de brigadistas do município. A cerimônia de formatura, realizada no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), contou com a presença de autoridades do município e familiares dos formandos.

Os novos brigadistas foram submetidos a intensos treinamentos, que incluíram técnicas práticas de combate a incêndios, resgate de vítimas, primeiros socorros e protocolos de evacuação em desastres naturais. Capacitados e equipados, os novos agentes têm como objetivo principal salvar vidas e reduzir riscos à comunidade local.

A cerimônia de formatura do grupo, realizada na sede do CRAS de São José da Boa Vista, foi um momento de reconhecimento ao esforço e dedicação dos formandos, que se comprometeram com a missão de proteger a população boa-vistense.

“Hoje, celebramos mais do que uma formatura. Celebramos o compromisso com a vida e a segurança da nossa população. Cada um desses brigadistas é um exemplo de coragem e dedicação", afirmou o coordenador da Defesa Civil, Sérgio Luiz Pereira, que esteve presente durante a cerimônia e reforçou o impacto positivo do grupo para a comunidade.

A presença de um grupo de brigadistas nas cidades é essencial para garantir a segurança da população em situações de emergência, como incêndios, acidentes ou desastres naturais. Esses profissionais são treinados para agir rapidamente, minimizando danos e salvando vidas.

Além disso, sua atuação preventiva, com treinamentos e simulações, fortalece a conscientização comunitária e a preparação local. Em um cenário de crescente risco ambiental e urbano, ter brigadistas capacitados é um passo fundamental para garantir a resiliência e proteção das cidades, salvaguardando a integridade dos cidadãos e a infraestrutura urbana.

O evento de formatura dos brigadistas contou com a presença de autoridades municipais, como o prefeito José Lazaro Ferraz, conhecido como Doutor Zezinho, o vice-prefeito Paulo Campos, o chefe de gabinete Wagner Gravena e os vereadores Cláudio Mendes, Grei Marcelo e o Carlão, além do coordenador da Defesa Civil, Sérgio Luiz Pereira.