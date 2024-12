Novos membros da Academia de Letras do Norte Pioneiro são empossados em Siqueira Campos

Na última quinta-feira (28), a cidade de Siqueira Campos foi o palco da posse dos novos escritores da Academia de Letras do Norte Pioneiro (ALNORPI). Entre os empossados, quatro são de Siqueira Campos, um de Santo Antônio da Platina e um da cidade de Jacarezinho, refletindo a diversidade e o alcance cultural da instituição na região do Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

A cerimônia de posse, realizada na Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva, que é a sede da ALNORPI, foi marcada pela celebração da literatura e da pesquisa da região, destacando o compromisso de escritores, intelectuais e pesquisadores com a cultura local. Além da posse dos novos participantes da Academia, também foi realizada a formação de uma nova diretoria.

Continua após a publicidade

Fundada em 29 de outubro de 2021, a ALNORPI tem se tornado uma referência da literatura e busca pela revitalização cultural da região, surgindo como um novo marco no cenário cultural do Norte Pioneiro, reunindo professores, escritores e estudiosos que buscam compartilhar seus conhecimentos com a sociedade.

“É uma oportunidade de valorizar e destacar os escritores da nossa região. Além disso, a academia serve como um lugar onde vamos poder nos reunir, trocar ideias e trazer novas concepções para nossos trabalhos e para a cultura da nossa região”, enfatizou Flávio Mello, primeiro presidente da Academia.

A Academia tem como principal objetivo fortalecer a produção cultural da região e incentivar a troca de saberes entre os diversos grupos que compõem a cena literária local. A ALNORPI se reunirá toda última quarta-feira de cada mês, às 19h, em encontros abertos ao público. Em janeiro, dois novos membros serão empossados, expandindo ainda mais a atuação da instituição.

A ALNORPI se apresenta como uma importante iniciativa para o fomento da arte e da literatura no Norte Pioneiro, oferecendo um espaço de valorização e difusão cultural para escritores e intelectuais da região.