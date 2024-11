Homem é morto a tiros em plena luz do dia no Norte Pioneiro

Uma pessoa foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira (28). O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, o crime aconteceu na região Central do município. Por volta das 15h00, um homem foi surpreendido e alvejado com vários tiros. A situação aconteceu no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com a Santa Catarina e Santos Dummont. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Continua após a publicidade

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram o local do crime. As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) também foram acionadas para realizar a perícia na cena do crime e recolher o corpo da vítima.

Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas informações sobre os responsáveis pelo crime. A PM realizou diligências em busca de suspeitos.

O caso será investigado.