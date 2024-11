Inmet emite alerta de tempestade para cidades da região nesta quarta-feira

EMPREGO Há 1 hora Em Jaguariaíva - PR Agência do Trabalhador está com vagas de emprego disponíveis em Jaguariaíva Vagas estão distribuídas para cargos de diferentes áreas de trabalho; inscrições podem ser feitas até segunda-feira (02), dependendo da vaga desejada

Dados do ClimaTempo apontam temperaturas elevadas em diversas cidades do Norte Pioneiro

SOL DE RACHAR MAMONA Há 23 horas Em Cidades Cidades da região podem registrar até 35°C nesta quarta-feira Dados do ClimaTempo apontam temperaturas elevadas em diversas cidades do Norte Pioneiro

Com a chegada da primavera e verão começa o período de reprodução das aves sendo comum encontrar filhotes fora do ninho

PROTEÇÃO Há 23 horas Em Cidades Veja como cuidar de filhotes de aves encontrados fora do ninho Com a chegada da primavera e verão começa o período de reprodução das aves sendo comum encontrar filhotes fora do ninho