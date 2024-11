Mulher espanca ex-marido após ele falar que o carro estava sem gasolina

Um homem ficou ferido após levar uma surra de sua ex-esposa durante uma discussão. O caso foi registrado no município de Cornélio Procópio na tarde da segunda-feira (25).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão registrada em uma residência situada a Rua Alípio Ferreira de Castro. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o homem de 34 anos relatou que a ex-mulher chegou em sua casa dizendo que precisava da carteira de vacinação dos filhos para realizar a matrícula na escola. Porém, a vítima disse que não teria como ir, pois o carro estava sem gasolina, momento em que a mulher partiu para cima do homem desferindo tapas e chutes, além de quebrar um copo e utilizar os cacos para atacar a vítima que também foi agredida com golpes de cabo de vassoura na cabeça. Em seguida, a suspeita fugiu do local.

Frente aos fatos, foi acionada a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento a vítima que posteriormente foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.