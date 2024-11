Criminosos furtam seis motos em loja e causam prejuízo de mais de R$ 50 mil

Uma loja de motocicletas que fica situada na cidade de Cornélio Procópio foi alvo de um furto onde os criminosos fugiram levando seis motos. O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (27).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de furto registrada em uma concessionária de motos situada a Rua Colombo. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o proprietário informou que seis motos de diferentes marcas e modelos haviam sido furtadas, sendo que o crime aconteceu por volta das 03h00 conforme registro das câmeras de vigilância. Nas imagens, é possível ver dois suspeitos no interior da loja.

Os suspeitos levaram uma Honda Biz de cor branca com placa BAQ8799, uma Honda CB 300 de cor amarela com placa ARL7F17, uma Honda CG Titan 160 de cor azul e placa BCT9J07, uma Honda NXR 125 Bros de cor vermelha e placa FDQ3I57, uma Honda CG Titan 125 de cor azul e placa AHM3217, uma moto de trilha e uma Honda CG 125 Today, sendo que esta última já foi recuperada pela polícia Militar.

Informações e denúncias que possam ajudar a encontrar as motos e os suspeitos podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190 da Polícia Militar.