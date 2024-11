Siqueira Campos abre PSS com salário acima dos R$ 6 mil

Na última segunda-feira (25), a prefeitura de Siqueira Campos publicou a abertura de um novo Processo Seletivo com 11 vagas disponíveis em diferentes áreas de atuação. As oportunidades apresentam remuneração de até R$ 6 mil, variando conforme o cargo desejado.

De acordo com o edital publicado pela prefeitura, estão abertas vagas para os cargos de motorista de ambulância, com três vagas disponíveis, técnico de enfermagem, com quatro vagas disponíveis, auxiliar de higiene dental, com uma vaga disponível, dentista PSF e auxiliar de serviços gerais, ambos com três vagas disponíveis.

Ainda conforme as informações divulgadas a respeito das vagas, pela prefeitura, ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor que varia de R$1.750,90 a R$6.347,40.

Portanto, para concorrer às vagas, é necessário comprovar escolaridade de nível fundamental, médio, técnico e superior, conforme o cargo desejado, além de outros requisitos descritos no *edital*.

Para motorista de ambulância, por exemplo, é necessário que o candidato possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D ou superior e curso especializado de transporte de urgência e emergência. Já para o cargo de técnico em enfermagem, é necessário o ensino médio completo, possuir curso técnico na área e registro regular no Conselho Regional da Categoria.

Para o cargo de auxiliar de higiene dental, é necessário a conclusão do ensino médio e conclusão de cursos específicos para a categoria. Para dentista, os requisitos são, formação específica em nível superior e registro no Conselho Regional da Categoria. Já para o cargo de auxiliar de serviços gerais, é necessário que o candidato possua o ensino fundamental completo.

As remunerações variam até R$6.347,40, por cargo. Sendo assim, o cargo de motorista de ambulância possui remuneração mensal de R$ 2.193,24, o cargo de técnico em enfermagem possui remuneração mensal de R$ 3.478,62, o cargo de auxiliar de higiene dental possui remuneração mensal de R$ 1.750,90, o cargo de dentista PSF possui remuneração mensal de R$ 6.347,40 e o cargo de auxiliar de serviços gerais possui remuneração mensal de R$ 1.750,90.

Contudo, os interessados em disputar as vagas podem se inscrever no PSS através do LINK DE INSCRIÇÃO. As inscrições estarão abertas até o dia 29 de novembro. Mais informações sobre as vagas e o PSS estão disponíveis no EDITAL COMPLETO.