Ratinho Junior volta a aparecer como um dos principais candidatos à presidência em 2026, aponta pesquisa

Governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). Foto: Divulgação

No cenário em que figura como candidato, o atual governador do Paraná tem 15,3% das intenções de votos dos eleitores brasileiros, o que o coloca como principal adversário do presidente Lula nesta situação. O desempenho o coloca à frente de outros candidatos que já concorreram à presidência em uma ou mais oportunidades. É o caso de Ciro Gomes, do PDT (12,8%), Ronaldo Caiado, do União Brasil (8,9%) e Simone Tebet, do MDB (8,7%), que foram os demais nomes testados neste cenário.

Apesar de não ter sido testado diretamente contra outros nomes, as intenções de voto do governador do Paraná superam outros potenciais candidatos de diferentes polos. No campo da direita, ele supera Romeu Zema (Novo), que tem 12,2% no cenário em que o governador de Minas Gerais aparece no lugar de Ratinho Junior. Ele também supera o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que chega a 14,5% e 14,9% em dois possíveis cenários em que substitui Lula na disputa.

Em seu segundo mandato e com altas taxas de aprovação da população paranaense, Ratinho Junior vem ganhando cada vez mais projeção nacional pelos resultados que tem obtido à frente da gestão do Governo do Estado, que recentemente superou o Rio Grande do Sul e voltou a ser a 4ª maior economia do Brasil. O bom momento econômico também fez com que o Paraná alcançasse uma taxa de 4% de desemprego no 3º trimestre de 2024, alcançando o menor número de pessoas desocupadas da última década.

Ratinho Junior também foi responsável por elevar o Paraná da 7ª para a 1ª colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e, durante a sua gestão, o Estado também foi eleito por quatro vezes o mais sustentável do Brasil pelo Ranking de Competitividade dos Estados.

Foi sob a gestão dele, ainda, que o Paraná alcançou nota máxima no Programa Nacional de Transparência Pública, obtendo Selo Diamante, e conquistou pela primeira vez na história a nota máxima do Capag, uma métrica usada pela Secretaria do Tesouro Nacional que classifica a capacidade dos estados brasileiros em honrarem seus compromissos financeiros.

O crescente desempenho do atual mandatário paranaense e a sua projeção em nível nacional – o que fez com que ele se tornasse o 1º presidente do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) – fez com que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, declarasse no começo de outubro que existe um consenso de que o governador do Paraná será o candidato do partido para presidente em 2026. Segundo Kassab, Ratinho Junior “só não será candidato se não quiser”.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 2.014 eleitores com 16 anos ou mais nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.