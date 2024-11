Corrida de Aventura reúne mais de cem participantes em Arapoti

No último domingo (24), a cidade de Arapoti, localizada nos Campos Gerais do Paraná, realizou sua primeira Corrida de Aventura, um evento que reuniu atletas e amantes da natureza em um único lugar. O evento, reuniu mais de 100 turistas, que participaram de um desafiador percurso, superando desafios como lama, rios e outros desafios da natureza.

Continua após a publicidade

A Corrida, promovida pela empresa de turismo Campos Floridos Turismo, em parceria com o Camping da Camping da Voderzi e o Trilha e Lama, com o apoio da Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, levou os participantes a um trajeto de seis quilômetros mata a dentro, onde puderam observar as belezas da natureza e aproveitar de um passeio divertido e desafiador.

Continua após a publicidade

Competidores de diversas cidades e até mesmo de outros estados se deslocaram até o município para participar do evento. Atletas de cidades como Sengés, Jaguariaíva, Ventania, Wenceslau Braz, além de participantes de Mandirituba, Londrina, Santo Antônio Platina, e até de Santa Catarina, marcaram presença. O evento atraiu desde experientes corredores de aventura até iniciantes, que se lançaram no desafio pela primeira vez.

Entre os participantes, estava o promotor de Justiça João Augusto P. Lima, natural de Arapoti, mas que atualmente mora em Santa Catarina. João viajou especialmente para viver a experiência da corrida de aventura e, em sua avaliação, o evento foi um grande sucesso.

Percurso de seis quilômetros foi desafiador para os participantes. Foto: Divulgação

“O desafio pessoal de fechar os 6 quilômetros se torna mais difícil em razão dos obstáculos naturais da aventura como a lama, rios e cachoeira, mas, também, facilitado pela beleza natural do trajeto e pela boa sinalização e postos de hidratação colocados pela organização”, enfatizou João.

João também destacou a importância da organização do evento, que trabalhou em prol do cuidado ambiental. “Gostei também, da preocupação da equipe organizadora com a proteção e preservação do meio ambiente, orientando os participantes acerca da necessidade de não jogar o lixo na trilha, levando novamente ao ponto de chegada todos os resíduos decorrentes da hidratação e reposição de energia durante a prova. Foi uma experiência incrível! Aguardando a próxima já”, comentou.

O sucesso da Corrida de Aventura é mais um passo para fortalecer o turismo sustentável na região, ao mesmo tempo em que proporciona aos visitantes uma imersão na natureza e na cultura local, com atividades que estimulam o bem-estar, a superação e o respeito ao meio ambiente.