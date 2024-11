Ações de Saúde e imunização de Wenceslau Braz são apresentadas em Brasília

A Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz esteve representada na II Oficina do Projeto ImunizaSUS, realizada em Brasília (DF) entre os dias 18 e 20 de novembro. A Secretaria de Saúde do município foi representada pela enfermeira Viviane Xavier, que apresentou as ações de saúde pública e as práticas de imunização realizadas na cidade.

Continua após a publicidade

Durante os três dias de evento, a programação incluiu mais de 300 apresentações de experiências bem-sucedidas em imunização de diversos municípios brasileiros. A oficina também contou com seminários e a premiação das melhores práticas de imunização desenvolvidas em todo o território nacional, destacando iniciativas que contribuíram para a prevenção e o controle de doenças.

Continua após a publicidade

O evento proporcionou um espaço para a troca de conhecimentos e experiências, permitindo que os participantes conhecessem modelos de trabalho que têm dado resultados positivos na área de saúde pública. A troca de informações sobre a implementação de estratégias para melhorar a cobertura vacinal e outras ações de saúde preventiva foi um dos pontos altos do encontro.

A participação de Wenceslau Braz no projeto reflete o compromisso da cidade com a melhoria contínua da saúde da população, especialmente no que tange à prevenção e controle de doenças. O município tem se destacado no desenvolvimento de ações voltadas à imunização, com o objetivo de promover a saúde coletiva e reduzir a incidência de doenças evitáveis por vacinas.

Com iniciativas como esta, Wenceslau Braz segue investindo em ações que fortalecem a saúde pública e contribuem para o bem-estar da população, alinhando-se a boas práticas de saúde promovidas em nível nacional.