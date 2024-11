Protesto por assassinato de vereador suspende sessão da Câmara de Salto do Itararé

O resultado das investigações sobre o homicídio de João Garré e as informações de que a morte teria motivação política causaram ainda mais revolta entre amigos, familiares e moradores de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro. Nesta terça-feira (19), a sessão da Câmara de Vereadores foi suspensa devido a um protesto.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pelo radialista Claret Coutinho, amigos, correligionários e população em geral se mobilizaram em frente à Câmara de Vereadores para protestar contra a morte de João Garré, vereador eleito nas eleições de outubro e que foi assassinado a tiros no último sábado (09). O principal suspeito de ser o mandante do crime é Nenê da Ambulância que também foi candidato, mas acabou não sendo eleito e ficou como primeiro suplente de Garré.

Continua após a publicidade

Sob forte comoção e gritos de Justiça, a sessão ordinária desta terça-feira acabou sendo suspensa pelos parlamentares.

O crime aconteceu na madrugada do sábado (09) quando dois homens invadiram a casa dos pais de João Garré, em Santana do Itararé, e um deles executou o vereador a tiros. Em seguida, fugiram para Curitiba, local onde morreram em confronto com a polícia.

Durante as investigações, o delegado responsável pelo caso levantou informações de que Nenê da Ambulância seria o mentor do crime, enquanto seu filho o responsável por contratar os atiradores. Os dois foram presos na segunda-feira (18) em um hotel em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.