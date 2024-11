Rotary Club de Wenceslau Braz celebra Santa Missa na próxima quarta-feira

O Rotary Club de Wenceslau Braz, em parceria com a Associação de Senhoras de Rotarianos e com a Paróquia de São Sebastião, realizará uma Santa Missa na próxima quarta-feira (27), com início às 19h30. O evento será realizado na Casa da Amizade, sede do Rotary Club, em Wenceslau Braz, e promete ser um momento de reflexão, união e gratidão divina.

A Santa Missa, que promete reunir rotarianos e seus familiares, amigos e todos os interessados em participar desse momento espiritual, será um evento com o intuito de louvar, glorificar e bendizer à Deus celebrando a amizade verdadeira, ressaltando a importância do trabalho em equipe e a participação do Rotary Club junto à comunidade brazense.

A Casa da Amizade, localizada na rua dos Expedicionários, no Centro de Wenceslau Braz, será o palco da celebração, que visa também aproximar a comunidade do Divino em um momento espiritual. O momento também servirá como uma oportunidade para reforçar os laços entre os membros da organização e a comunidade local, aproximando os moradores dos projetos e ações sociais promovidos pelo Club.