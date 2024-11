Delegado aponta “Motivação Política” na morte de vereador de Salto do Itararé

A equipe da Polícia Civil avançou nas investigações sobre a morte de João Garré, vereador eleito no município de Salto do Itararé e que foi morto na casa de seus pais em Santana do Itararé. Na noite da última segunda-feira (18), um indivíduo conhecido como “Nenê da Ambulância” e que é suplente de Garré foi preso junto com seu filho acusados de serem os mandantes do crime que teria motivação política.

Continua após a publicidade

Conforme apontou o delegado Huarlei Olveira, da Polícia Civil de Wenceslau Braz que é a comarca responsável por Santana do Itararé, local onde João Garré foi morto, após ouvir testemunhas e realizar diligências para apurar as circunstâncias e motivações do crime, os investigadores levantaram informações de que a morte de Garré teria sido encomendada por motivos políticos. Com isso, o principal suspeito de ser o mandante do crime se tornou “Nenê da Ambulância”.

Continua após a publicidade

Os policiais chegaram até o nome de Nenê da Ambulância devido aos depoimentos coletados durante a investigação e pelo fato dele ser o suplente direto no lugar de João Garré. Com isso, Nenê e seu filho teriam contratado dois indivíduos em Curitiba para assassinar Garré que foi morto na casa de seus pais na madrugada do sábado (09) em Santana do Itararé. Após o crime, a Polícia Civil identificou o veículo utilizado pelos atiradores que morreram em confronto com a polícia em Curitiba.

Com todo conteúdo levantado, o inquérito foi repassado ao Ministério Público sendo então solicitado ao Poder Judiciário a prisão preventiva de Nenê e seu filho. Os dois foram presos na última segunda-feira em um hotel em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Ainda segundo o delegado, o filho de Nenê foi o responsável por contratar os atiradores para matar João Garré.

Em entrevista à rádio Cana Verde FM, o advogado dos suspeitos defendeu que seus clientes são inocentes inclusive informando que foi autorizada a quebra de todos os sigilos de Nenê da Ambulância e seu filho.