Preparativos para o Natal começam em Wenceslau Braz

Ainda faltam 36 dias para a chegada de um dos feriados mais esperados do ano, o Natal, que é celebrado no dia 25 de dezembro. Porém, muitas cidades já começaram a se preparar para a chegada da data comemorativa, que agita muitos municípios por todo o território brasileiro.

É o caso do município de Wenceslau Braz, na região do Norte Pioneiro do Paraná, que já deu início aos preparativos para a chegada do Natal. A programação deste ano, inclui diversas atividades para a população, incluindo shows ao vivo, diversão e brinquedos para toda a criançada do município.

As atividades festivas começam já na primeira semana de dezembro, com o início da Feira Natalina e a chegada do Papai Noel no município no dia 06. Mas não para por aí, a Feira Natalina vai acontecer nas sextas-feiras e sábados até o dia 28 de dezembro, além de diversas outras atividades que prometem agitar o município neste fim de ano.

No dia 20 de dezembro, por exemplo, além da Feira Natalina, haverá também a distribuição de brinquedos, apresentações, brinquedos infláveis para a criançada e distribuição de pipoca e algodão doce para a festa das crianças. Além disso, no dia 28 de dezembro, a Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz (ACEBRAZ) realizará um show de prêmios que contará com o sorteio de uma moto 0km.

Além disso, informações apuradas pela reportagem da Folha apontam que na próxima quinta-feira (21), haverá uma reunião para determinar maiores informações sobre o evento, como, por exemplo, a confirmação de cantores que farão parte da Feira Natalina.

O evento será realizado em parceria da prefeitura de Wenceslau Braz com o Grupo Terceriza, Unopar, Ferreira Atacado, Ótica WB, Auto Posto Avenida, Distribuídora Schmidt, Auto Posto Saab, Robertão, Avenida Veículos, Ferro Forte, Loja Pantanal, Mega Autopeças, Supermercado São Marcos, Suprema, Canopi, Auto Posto Fox Milenium, Lojas Albergoni, Waguinho Som, Cooperativa Cresol, Ebela Cosméticos e RS Transportes.