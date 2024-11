Polícia Civil prende suspeito de matar jovem em Siqueira Campos

A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, prendeu um indivíduo suspeito de cometer o crime de latrocínio. A situação foi registrada em maio deste ano e a prisão realizada nesta segunda-feira (18).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, após as investigações sobre um latrocínio registrado em maio deste ano que culminou na morte de Juan Vitor dos Santos, de 21 anos na época, os investigadores chegaram até um indivíduo que teria roubado a moto e celular da vítima. Com isso, foi cumprido o mandado e o suspeito preso. Outro indivíduo que também teria participado do crime, mas que já está preso, também teve um mandado de prisão cumprido.

Juan foi visto pela última vez no dia 25 de maio quando desapareceu não dando mais notícias aos amigos e familiares. Já na tarde do domingo dia 02 de junho, seu corpo foi encontrado com as mãos amarradas em um córrego que fica no bairro Vila Nova.