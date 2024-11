Ribeirão do Pinhal vai disputar a fase final dos Jogos Abertos do Paraná pela décima vez

No próximo sábado (23), a equipe de Handebol de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, entra em quadra para disputar entre os finalistas dos Jogos Abertos do Paraná. As disputas finais serão realizadas em Apucarana, e Ribeirão do Pinhal enfrentará as equipes de Ibiporã e Umuarama.

A equipe teve um desempenho vitorioso nas etapas anteriores, sendo um dos destaques antes da fase final da competição. Na fase macrorregional, por exemplo, disputada no Ginásio de Esportes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a equipe foi vice-campeã, sendo derrotado apenas em uma das três partidas disputadas.

Modalidade é semelhante ao futsal, mas jogada com as mãos. Foto: Marcos Júnior

Semelhante ao futsal, o Handebol também é um esporte realizado em quadra e com uma bola. A diferença é que é jogado usando as mãos. O Handebol é um esporte coletivo, onde a equipe de Ribeirão do Pinhal vem se destacando ano após ano entre os melhores atletas do Estado.

Conforme explica Deivid Melo, um dos atletas de Ribeirão do Pinhal, a equipe tem participado da fase final da competição nas últimas 10 edições, ou seja, uma década na fase final dos Jogos Abertos do Paraná. “Nos últimos anos, sempre estivemos disputando a competição estadual”, comenta o atleta.

“Já são três edições que ficamos como vice-campeões, e isso demonstra o bom trabalho que realizamos nesta modalidade”, ressalta o atleta. Ribeirão do Pinhal conquistou a medalha de prata na competição nos últimos três anos, o que reafirma e consolida a força da equipe na modalidade. “Já são três edições que ficamos como vice-campeões, e isso demonstra o bom trabalho que realizamos nesta modalidade”, ressalta Deivid.

A equipe enfrentará a equipe de Ibiporã no próximo sábado (23) e, no domingo (24), enfrentará a equipe de Umuarama. Ambos os jogos serão realizados a partir das 11h30, em suas respectivas datas.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Esporte (SEES), as fases finais dos Jogos Abertos do Paraná prometem agitar a cidade de Apucarana em um clima vibrante e emocionante das disputas esportivas.