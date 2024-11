Homem dá machadada no pescoço da namorada de sua filha

Duas jovens ficaram gravemente feridas após serem golpeadas com um machado. O crime foi registrado na madrugada do sábado (16) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 03h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de lesão corporal registrada na Rua Guadalajara onde um homem teria agredido duas jovens com um machado. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado averiguar a situação.

No local, uma menor de 15 anos passou a relatar que estava em uma festa com sua namorada, uma jovem de 19 anos, e que seu pai não aceita o namoro das duas. Com isso, o homem buscou ela e durante o trajeto para casa agrediu a filha com dois socos. Na sequência, a namorada da menor e outra jovem foram até a casa da família onde tiveram uma discussão com o homem que desferiu golpes com um machado no pescoço de sua namorada e na cabeça da outra jovem.

As duas vítimas já haviam sido socorridas e encaminhadas ao hospital municipal e, em seguida, transferidas para Santa Casa de Cornélio Procópio devido a gravidade dos ferimentos. Já o autor do crime não foi localizado.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência e a situação repassada a Polícia Civil.