Colisão entre moto e caminhão mata motociclista no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde da última sexta-feira (15) culminou na morte de um motociclista na rodovia BR-369 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 16h30 e envolveu uma motocicleta Honda CG Fan e um caminhão VW 30.280. Os dois veículos seguiam sem sentidos opostos da rodovia quando se envolveram em uma colisão frontal. Devido a violência do impacto, o motociclista de 34 anos morreu na hora.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento a ocorrência. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima. A PRF tomou as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.