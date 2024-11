Usuários denunciam muita demora no sistema “Pare e Siga” da PR-092, EPR nega

Há alguns meses foi iniciada a concessão da rodovia PR-092 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina. Com isso, a pista vem recebendo uma série de intervenções e melhorias. Porém, uma certa desorganização vem causando transtornos para os usuários que se queixam dos longos períodos de espera nos chamados “Pare e Siga”.

Continua após a publicidade

A EPR Litoral Pioneiro, empresa responsável pela gestão da rodovia, atua com equipes próprias e de empresas terceirizadas para realização das obras. Após promover a recuperação e melhorias na sinalização de trânsito, nos últimos meses as equipes vem realizando diversas obras no pavimento da pista. Com isso, na maioria das vezes, é necessário interromper o trânsito de veículos no chamado “Sistema Pare e Siga”.

Continua após a publicidade

O modelo serve para que as equipes realizem obras em uma das pistas, ou seja, o trânsito flui em meia pista fazendo com que a cada período de tempo um dos sentidos seja paralisado. O sistema funciona com um período de tempo de trânsito parado em cada sentido da rodovia, situação que vem gerando desconforto e transtorno por parte dos usuários que procuraram a reportagem da Folha para denunciar grandes períodos parados.

Em um dos casos, um morador do município de Wenceslau Braz relatou que na última terça-feira (12) retornava de Curitiba em um ônibus de viagem que ficou quase uma hora parado em um “Pare e Siga” de obras realizadas em Jaguariaíva. Segundo os relatos do homem que preferiu não se identificar, crianças e idosos que estavam no ônibus começaram a passar mal devido ao longo período parado.

No mesmo dia, a Folha colocou o pé na estrada para verificar de perto as denúncias. A experiência foi tão desagradável quanto a relatada pelos leitores. Para realizar o trajeto entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, que normalmente dura cerca de 20 minutos, a equipe levou cerca de uma hora e meia, sendo que mais de uma hora parados em uma fila do “Pare e Siga” próximo ao Posto Cristo Rei II.

Neste local, a reportagem conversou com um um caminhoneiro que seguia de Concórdia/SC para Uberlândia/MG, este relatou ter ficado mais de uma hora parado em uma área de “Pare e Siga” próximo a Jaguariaíva, prejudicando seus horários para realizar as entregas.

Em contato com a EPR Litoral Pioneiro, a reportagem foi informada através de nota que a rodovia vem recebendo obras para segurança e qualidade da infraestrutura, sendo que há uma atenção especial devido ao trecho não ter sido administrado por uma concessionária anteriormente sendo constatados defeitos severos na pista.

Além disso, a concessionária informa que o horário de realização das obras é das 07h00 às 18h00 e que o padrão de espera no “Pare e Siga” é de 15 minutos. Apesar disso, na semana passada a reportagem da Folha Flagrou filas com mais de seis quilômetros na rodovia e operários trabalhando após as 21h00. Além disso, o tempo de espera no “Pare e Siga” era superior a 40 minutos.

Já no feriado da última sexta-feira (15), a reportagem percorreu novamente o trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos para verificar as informações repassadas pela EPR. Novamente, a equipe ficou parada em um “Pare e Siga” das 14h23 até as 14h48, ou seja, 25 minutos.