DER e EPR falam sobre bloqueio de viadutos na PR-092 em Siqueira Campos

Após receber um investimento superior a R$ 40 milhões por parte do governo do Estado, uma das obras mais importantes realizadas na rodovia PR092 apresentou problemas pouco tempo após sua inauguração. Trata-se do bloqueio de dois viadutos em um trecho da rodovia que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

A interdição dos viadutos aconteceu em julho deste ano após equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro encontrarem problemas na estrutura. O local em questão conta com duas trincheiras que passam por baixo da PR092 e ligam a rodovia a PR272. Com a interdição, os motoristas que utilizam a pista em ambos os sentidos têm que acessar um desvio pelas marginais da rodovia.

Continua após a publicidade

A reportagem da Folha entrou em contato com as equipes da EPR Litoral Pioneiro e com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para saber mais sobre a situação da estrutura e previsão de liberação do trecho da rodovia. A princípio, a concessionária e DER discordam em relação aos problemas estruturais, mas concordam em não haver previsão para liberação do trecho.

Em contato com a EPR, a concessionária falou sobre os problemas e confirmou que a recuperação do trecho é de responsabilidade do DER e da empresa que realizou a obra. “Durante os trabalhos iniciais no viaduto, a EPR Litoral Pioneiro identificou problemas estruturais ocultos, que foram reportados à ANTT e ao DER, sendo que esta última instituição acionou a garantia da obra realizada antes do início da concessão. Construtora e DER ainda discutem a questão para a solução definitiva”, informou.

Já em contato com o DER, o departamento confirmou que há tratativas para que a empresa responsável pela execução da obra realize os reparos, mas foi negado qualquer dano ou problema estrutural nos viadutos. “O DER/PR esclarece que não há qualquer dano ou problema nas estruturas dos viadutos executados na duplicação da PR-092 em Siqueira Campos. Os danos mencionados estão concentrados somente no pavimento da pista superior dos viadutos, onde foi executado um enchimento para adequar a pista à geometria da rodovia”, diz a nota.

Em outro trecho, o DER ainda informa que está em tratativas com a empresa para que a recuperação do pavimento seja realizada. “A empreiteira que executou a obra foi notificada pelo DER/PR e apresentou recentemente uma proposta para corrigir os danos, a qual será analisada pelo DER/PR antes de avançar na solução desta situação. Informamos que, por ainda estar dentro da garantia da obra, a correção dos danos não acarretará em custos para os cofres públicos”, explicou.

Por fim, ao serem indagados sobre a previsão de conclusão dos reparos e liberação da pista, a reportagem não obteve respostas nem da EPR, nem do DER.