Siqueirenses produzem documentários para inauguração do cinema

Paulo Mendoça e sua esposa durante gravação do documentário com Paulo Alcântara, entrevistador. Foto: Divulgação/ACCESSUS

Na próxima segunda-feira (18), a cidade de Siqueira Campos vivenciará um marco significativo para sua história cultural com a inauguração de um novo cinema na Casa da Cultura. A partir das 19h30, a população poderá prestigiar a abertura oficial do espaço, que será acompanhada pela exibição de duas obras produzidas por produtores locais, prometendo emocionar e impactar o público presente com histórias e fatos marcantes da trajetória do município.

A cidade de Siqueira Campos vem crescendo no cenário cultural da região, se destacando por seus eventos e incentivo à produção de arte, músicas e outros meios culturais. Agora, com a inauguração do cinema, o município consegue um avanço significativo no aspecto cultural da região. Para retratar ainda mais a influência da população local nos eventos culturais, duas produtoras do município prepararam dois documentários que serão apresentados durante a inauguração.

O evento de inauguração, será uma celebração da cultura e do desenvolvimento de Siqueira Campos, que, com a criação do cinema, ganha uma nova opção de lazer e divulgação da arte local. Para tornar este momento ainda mais especial, as produtoras siqueirenses ACCESSUS e IMPACTO prepararam duas obras exclusivas para a ocasião, com foco nas histórias que ajudaram a moldar o município ao longo dos anos.

VIDAS QUE TRANSFORMAM

Um dos documentários produzidos para a cerimônia, é o Vidas que Transformam, produzido pela ACESSUS - Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento LTDA. A obra traz depoimentos de figuras emblemáticas de Siqueira Campos, que narram, em primeira pessoa, suas histórias de vida, de suas famílias e de seus ancestrais.

O documentário explora como essas celebridades locais contribuíram para o desenvolvimento econômico e cultural do município, mostrando o impacto de suas ações na construção da cidade que conhecemos hoje.

Capa do documentário Eternizando Siqueira com uma montagem de uma imagem antiga e atual do município. Foto: Divulgação

ETERNIZANDO SIQUEIRA

O outro documentário, é Eternizando Siqueira, produzido pela IMPACTO, outra produtora local. Com uma proposta de resgatar momentos importantes de história da cidade, Eternizando Siqueira destaca fatos e acontecimentos que marcaram a vida do município com o passar do tempo. A obra busca preservar a memória coletiva de Siqueira Campos, retratando de forma sensível os marcos que definiram o município e a identidade de seus habitantes.

Ambos os documentários tem como objetivo não apenas entreter o público presente durante a cerimônia, mas também educar e sensibilizar a população sobre a importância da história local e do papel de cada cidadão na transformação de sua cidade.

A exibição dos documentários será um momento de reflexão sobre o passado e as conquistas de Siqueira Campos, ao mesmo tempo em que o novo cinema simboliza uma nova era para a cultura municipal.